الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء خالد: مجلة «أمكنة» وثقت لحظات التحول من التسعينات للألفينات

الكاتب والروائي علاء
الكاتب والروائي علاء خالد

قال الكاتب والروائي علاء خالد، إنه قرر إصدار مجلة "أمكنة"، لتوثيق لحظات التحول من فترة التسعينات إلي الألفينات، من خلال رصد تجارب حياتية مختلفة، لوعي جديد ينمو في مصر.

وأضاف "خالد” خلال برنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، أنه خلال فترة ما بين التسعينات والألفينات، المجتمع كان يمر بمرحلة جديدة.

وتابع:" احنا جيلنا اللي في الثمانيات والسبعينات نقدر نقول عليه أن هو شاف فترة التحول اللي مرت بمصر في مرحلة التسعينات للالفينيات وحضر وشاف كله حاجة فيه".

وواصل:" كان لازم نوثق المرحلة دي عشان نعرف أزاي دا حصل وأيه التغيرات اللي حصلت في مصر من مشاكل سياسية واجتماعية، لافتاً إلى أن مجلة "أمكنة" تنشر عن طريق مقال أدبي في سرده لخبرات شخصية، وتجارب إنسانية، مرّ بها كتّاب المقالات، أو عايشوها.

وعن أقرب الاعداد إلي قلبه، قال: "هما عددين الأول كان يحكي عن نهر النيل وذكريات المواطنين العايشين علي ضفاف النهر، وقررنا كفريق عمل السفر إلي الصعيد وتحدثنا مع الأهالي عن أهميته لنا وقداسته للمصريين.

أما العدد الثاني، فهو فكان يحكي عن “الجامعة” وتم إصداره قبل ثورة 2011، وجمعنا وثائق قبل إصداره من فترة الأربعينات إلي 2010 تاريخ طرحه .

 

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