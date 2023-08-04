الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم لـ"الشاهد": أيمن الظواهرى أرشد عن مكان اختبائى

نبيل نعيم 
نبيل نعيم 

كشف نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس بداية معرفته بأيمن الظواهري، قائلًا إنه البداية كانت من الإسكندرية، عندما ضربه التكفيريون بالسيف وقُتل أحدهم، وأصيب هو بقطع وتر في يده، وفي رأسه وأذنه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قنماة "إكسترا نيوز": "كنت بتعالج، وشخص ما أعطاني عنوان الدكتور أيمن الظواهري، عالجني، وفي يوم طلب مني شقة ظننت أنها لتخزين السلاح، لكنه قال لي فيه ضابط هارب من الجيش عصام الإمري".

ولفت إلى أنه جمعه مع الظواهري بعد ذلك واقعة الزاوية، وقال الظواهري: "عايزين ذخيرة، لنرد على أحداث الزاوية، ونسرق محل ذهب، وسجنا بعدها في القلعة سنة، ثم تم ترحيلنا لسجن طرة".

وكشف أن الظواهري أرشد عن مكان اختبائي لأنه لم يتحمل وكنا في الدويقة".

نبيل نعيم الشاهد الباز

مواد متعلقة

باحثة في شئون الأسرة: مقترح اقتسام الثروة عند الطلاق لن يفيد المرأة

الباز يطالب محافظ المنيا بإزالة تماثيل قرية الكفور: "اللى نحتها ضميره مستريح؟"

أخصائي طب نفسي: لدينا أكثر من 10 ملايين مدمن إنترنت

الباز لوزير التعليم: استبعاد أصحاب الوزن الزائد من مسابقة المعلمين "حكم بالإعدام"

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فردية

الباز يكشف أسباب تكرار حوادث حرق المصحف والمتهم الحقيقى

بكري يطالب بعدم استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة "30 ألف معلم"

«الباز» يطالب بإطلاق حملة عالمية لتسويق الإسلام من جديد

الأكثر قراءة

مهرجان العلمين.. إقبال جماهيرى كبير لحضور حفل «الكينج» وحميد الشاعرى (صور)

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

تحرك إيجابى.. خبراء اقتصاديون: رفع الفائدة يكبح التضخم الناتج عن الأزمات العالمية

الباز يطالب محافظ المنيا بإزالة تماثيل قرية الكفور: "اللى نحتها ضميره مستريح؟"

طفرة مرتقبة فى السياحة الروسية الوافدة إلى مصر بعد زيارة السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه