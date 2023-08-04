الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء خالد يكشف سر تميز «داوود عبدالسيد» في اختيار أماكن التصوير والموسيقى

الكاتب والروائي علاء
الكاتب والروائي علاء خالد

كشف الكاتب والروائي علاء خالد، سر تميز المخرج داوود عبد السيد في اختيار أماكن التصوير والموسيقى في أفلامه بالتزامن مع صدور كتابه الجديد تحت عنوان “داوود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية”.

وقال “خالد” خلال استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، إن علاقته بالمخرج داوود عبدالسيد، كانت من خلال السينما فى البداية بفيلم "الصعاليك" والبحث عن سيد مرزوق والكيت كات، مُشيرًا إلى أن أول حوار أجراه معه كان عام 1993، مؤكداً أن “عبد السيد” كشف فى أعماله نوعا أخر من الناس والهموم.

وعن رأيه في داوود عبدالسيد، قال الكاتب الروائي، كان متواضعا وبسيطا، وله أفكار عن السينما، لافتاً إلى أن البطل في أفلامه أيا كان وضعه الطبقى فهو يمر بتجربة توصله لمكان آمن ومنها البطل فى فيلم "البحث عن سيد مرزوق".

وعن الأعمال التي لا ينساها لداوود عبدالسيد، قال مثلاً فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” وتوظيفه لدور شعبان عبد الرحيم، وأيضاً خصوصية أماكن التصوير المعزولة كما في فيلم “رسائل البحر”، لافتا إلى أنه كان يضع الموسيقى فى المكان الصحيح.

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