الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عمر هاشم: «من يهاجمون ابن تيمية لا يعرفون عنه شيئًا»

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأزهر هو حصن الإسلام المنيع. 

وأضاف الدكتور عمر هاشم، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”، أن الأزهر الشريف له قيمة في العالم ويعرفون قدره، لافتا إلى أن كل الدول التي دخلها الاستعمار أثر فيها وغير من لغتها، لكن الوحيدة التي لم تتأثر بعدو ولا استعمار هي مصر، لأن بها الأزهر الشريف، حيث صان اللغة وصان التراث وصان الدين. 

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أن ابن تيمية لقب بشيخ الإسلام، لأنه درس وقدم فكرًا، لافتاً إلى أن الأزهر عندما يدرّس أمثال شخصيات هؤلاء الأئمة، فهو يريد الحفاظ على القرآن الكريم والسنة والفقه واللغة، والذين يهاجمون ابن تيمية جهلوا حقيقة الأمر، لافتاً إلى أنه لو تم البحث عن أصل هؤلاء وعن نوعياتهم، يجدون أنهم لا يمتون للإسلام بصلة، معقبًا: “من يهاجمون ابن تيمية لا يعرفون عنه شيء”. 

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