كاتبة صحفية: حل الأزمة السودانية يأتي دائمًا من مصر

قالت الكاتبة الصحفية صباح موسى، المتخصصة بالشئون الإفريقية، إن ما تشهده دول الساحل حاليًا في القارة الإفريقية هو عدوى منتشرة منذ عام 2020 بعد الانقلاب الذي حدث في مالي وتوجه مالي إلى التعامل مع روسيا ثم تلتها بوركينا فاسو ثم النيجر حاليًا، واصفة هذه الدول الثلاث بمثلث الموت.

وأوضحت «موسى»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، أن الانقلاب في النيجر يتبين يومًا بعد يوم أنه يأخذ الوجهة الفرنسية.

وتابعت: "حل الأزمة السودانية يأتي دائمًا من مصر، والحسم سيأتي من جوار السودان".

وأوضحت أن ما يحدث في بوركينا فاسو هو الذي أثر على السودان لأن السودان جاء متأخرًا وليس العكس.

وأشارت إلى أن كل الأمور في منطقة الساحل في إفريقيا متشابكة والتأثير الأكبر يمتد من النفوذ الدولي بين فرنسا وروسيا وتنتقل العدوى من دولة إلى أخرى وتتمكن روسيا شيئًا فشيئًا من التحكم في منطقة الساحل.