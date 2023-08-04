دبلوماسي سابق: نظام البشير كان إخواني ومليء بالمشاكل

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون الإفريقية، إن ما حدث في السودان كان غير متوقعًا بالمرة وهذه الأزمة مأساة كبرى، لافتًا إلى أن القوات المسلحة السودانية اضطرت إلى التعامل مع قوات الدعم السريع من أجل القضاء على حكم البشير، الرئيس السوداني السابق.

وأوضح «الشويمي»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي ضياء رشوان، مقدم برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، أن نظام البشير كان نظام إخواني ويوجد بها كم هائل من المشكلات.

وأكد أن المعادلة الصفرية التي تطالب بها قوات الدعم السريع غير مقبولة ويجب على قوات الدعم السريع أن تقبل بالحلول الوسطية.

وعلق على تعامل قوات الدعم السريع مع بعضًا من الدول الإقليمية قائلًا: هذه القوات تحاول البحث عن الشخصية ولن تجدها بالمال، صحيح المال قد يصنع المواقف في بعض الأحيان ولكن لا يمكن أن يصنع الشخصيات.