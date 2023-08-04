أحمد سعد يشعل حفله بـ"اختيارتى مدمرة حياتى" في مهرجان العلمين (فيديو)

قدم الفنان أحمد سعد، خلال حفله بمهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة، مجموعة من أبرز أغانيه.

وتفاعل الجمهور مع أغنية "اختيارتى مدمرة حياتى"، والتى أبدع فيها الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح.

يعرض الآن على شاشة ON الحفل الأسطورى للفنان أحمد سعد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة.

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الأخير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عددًا من صور الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" وعلق: "مش هقدر أقول حاجة غير الحمد لله من حفل مهرجان العلمين الجديدة".