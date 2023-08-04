ردًا على المشككين.. أحمد عمر هاشم يكشف أصل الصوفية بالقرأن والسنة

رد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على المشككين في وجود أصل للصوفية في القرآن والسنة.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: "الصوفية لها أصل في القرآن والسنة"، واستشهد بقوله تعالى: " فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ"، وقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وأضاف الدكتور عمر هاشم خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”، أن الصوفية هي تطبيق عملي للإسلام وزيادة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها شريعة وحقيقة، فالشريعة معناها أداء العبادات وأركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، وحقيقة يتحقق فيها من عظمة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وارتباط الإنسان ارتباطًا وثيقًا بربه، ولذلك يقولون شريعة بلا حقيقة عاطلة، وحقيقة بلا شريعة باطلة، أي أنه لابد للصوفي الذي تحقق في الكيان الصوفي والديوان الصوفي أن يكون متشرعًا، أي أن يكون مؤديًا للعبادات والشريعة.