الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل نحتاج لتشريع يُنظم تحويلات المصريين بالخارج؟.. اقتصادي يُجيب

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين

علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، علي اقتراح تحويل 50% من رواتب المصريين بالخارج عبر البنوك المصرية.

وقال “نافع” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، إن تحويلات العاملين بالخارج في جميع أنحاء العالم وصلت العام الماضي إلى 830 مليار دولار ولذلك حاولت كل دول العالم تحقيق استفادة من هذه التحويلات.

وأضاف أن العاملين في الخارج في أشد الحاجة إلى الاستثمار لأنهم لا يوجد لديهم معاشات، ولذلك يجب على الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيعهم على الاستثمار مثل الإعفاءات الجمركية إذا قام المقيم في الخارج بتحويل مبلغ محدد كل عام، مشيراً إلى أن الدولة ليست في حاجة إلى تشريع جديد في ما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج.

وأكد أن بعض الدول الأسيوية اتفقت مع عدد من الدول الخليجية على تصدير العمالة لها،  شريطة أن تُجرى تحويلاتهم المالية من خلال مصرف معين.

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