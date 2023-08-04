المدير التنفيذى لـ"جرش" يكشف تفاصيل المهرجان في دورته السابعة والثلاثين

كشف أيمن سماوي المدير التنفيذي لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون، عن تفاصيل المهرجان في دورته السابعة والثلاثين، مؤكداً أن هذا العام المهرجان به علامات فارقة منها الحضور الإعلامى الكبير، وعدد الفعاليات الفنية المشاركة.

وقال سماوي خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، مصر أم الدنيا والحضارة والتاريخ والعراقة وأم الفنون، لافتاً أن هناك تواجد لوزارة الثقافة المصرية والأردنية في أي مكان.

وكشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش، أن مصر هي أول دولة ضيف للمهرجان، لافتاً أن هناك أكثر من 15 فعالية لمصر بسبب علاقتنا مع الدولة المصرية.

وتابع، أحب أن أرى الفرق المصرية فى المهرجان، قائلاً: "مصر ولادة"، بالعديد من النجوم المختلفين والمميزين.

وعرض البرنامج تقريرًا تلفزيونيًا عن مدينة "البتراء" الأردنية، موضحاً أن المدينة واحدة من أهم المدن التاريخية، تقع جنوب الأردن، بنيت من قبل حضارة الأنباط العربية القديمة.

وأضاف التقرير أن المدينة، تحتوى على أكثر من 800 معلم أثري بما في ذلك المعابد والمقابر ومن أشهر معالمها "الخزنة" وهي هيكل ضخم منحوت في الصخر، لافتاً إلى أن المدينة كانت مركزًا تجاريًا مهمًا في العصور القديمة حيث كانت تقع على طريق الحرير، تم اكتشافها 1812 من قبل المستكشف السويسري يوهان لودفيج بركهارت.