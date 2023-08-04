الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: تحسين الاقتصاد العالمي مرتبط بمواكبة التطور التكنولوجي

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية

كشف الدكتور أحمد بركات، الباحث المصري بمجال النانو تكنولوجي في جامعة ميونخ التقنية، عن قصة نجاحه في مجال النانو تكنولوجي بجامعة ميونيخ التقنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الهندسة الميكانيكية بأنها هي المعنية بكل الماكينات التي يوجد بها أجزاء صلبة أو متحركة مثل ماكينات التصنيع أو التوربينات أو ماكينات الاستخدام الشخصي وغيره.

وأضاف أن الماكينات دائمًا ما تكون تحت التطوير حتى يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن مجال عمله تحول من التعامل مع الماكينات الكبيرة إلى التحكم في الحساسات والأجهزة الالكتروميكانيكية الدقيقة التي تتكون من أجزاء إلكترونية بالغة الصغر بعضها يصل إلى حجم شعر الرأس.

 وأكد أن سبب تحوله إلى هذا المجال هو الثورة المعلوماتية في عصرنا الحالي مشيراً إلى  أنه كل ما كان الإنسان قادر على التواكب مع التطور الذي يحدث في العالم كلما استطاع أن يتعايش مع هذا التطور ويحسن من الاقتصاد.

مواد متعلقة

"لوغاريتم"| صوفيا الخولى.. أول باحثة فى العالم تمزج بين الخطين الكورى والعربى

"لوغاريتم".. والدة صوفيا الخولى: ابنتى لديها شغف كبير وأثق فى قدراتها

صوفيا الخولى لـ"لوغاريتم": مزجت بين الخط الكورى والعربى لربط جسر ثقافى

"لوغاريتم" يكشف رحلة صوفيا الخولى العلمية مع مدرسها الكورى

"لوغاريتم" يخوض جولة فى سوق الأجهزة المستعملة بكوريا

"لوغاريتم".. مصرية تتفوق على أكثر من 320 أجنبيًا فى مسابقة الخط الكورى

«لوغاريتم» يخوض تحديًا مصريًا كوريًا فى الأمثال الشعبية

هل أغلقت الدولة محيط منطقة الأهرامات للتطوير؟.. خبير سياحى يجيب

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه