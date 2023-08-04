باحث: تحسين الاقتصاد العالمي مرتبط بمواكبة التطور التكنولوجي

كشف الدكتور أحمد بركات، الباحث المصري بمجال النانو تكنولوجي في جامعة ميونخ التقنية، عن قصة نجاحه في مجال النانو تكنولوجي بجامعة ميونيخ التقنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الهندسة الميكانيكية بأنها هي المعنية بكل الماكينات التي يوجد بها أجزاء صلبة أو متحركة مثل ماكينات التصنيع أو التوربينات أو ماكينات الاستخدام الشخصي وغيره.

وأضاف أن الماكينات دائمًا ما تكون تحت التطوير حتى يتم الاستفادة منها في زيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن مجال عمله تحول من التعامل مع الماكينات الكبيرة إلى التحكم في الحساسات والأجهزة الالكتروميكانيكية الدقيقة التي تتكون من أجزاء إلكترونية بالغة الصغر بعضها يصل إلى حجم شعر الرأس.

وأكد أن سبب تحوله إلى هذا المجال هو الثورة المعلوماتية في عصرنا الحالي مشيراً إلى أنه كل ما كان الإنسان قادر على التواكب مع التطور الذي يحدث في العالم كلما استطاع أن يتعايش مع هذا التطور ويحسن من الاقتصاد.