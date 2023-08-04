عقب تكريمها بمهرجان "جرش".. منى الشاذلي: الشعب الأردني له محبة خاصة لمصر وللمصريين

عبرت الإعلامية منى الشاذلي، عن سعادتها بالتكريم في مهرجان جرش ووزارة الثقافة الأردنية.

وقالت “الشاذلي” خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أن الشعب الأردني له محبة خاصة لمصر وللمصريين، مضيفة: "ولذا أقدم الشكر لمهرجان جرش الأردني على التكريم".

وكانت قررت إدارة مهرجان جرش ووزارة الثقافة الأردنية تكريم الإعلامية منى الشاذلي، ضيفًا لشرف المهرجان، كتقليد يتم للمرة الأولى في تاريخ جرش منذ تأسيسه في عام 1983.

وعبرت الشاذلي خلال التكريم عن سعادتها، موجهة الشكر للجمهور الذي احتشد داخل مدرجات المسرح الروماني، وعقبت على التكريم بقولها: "ممتنة للشعب الأردني على حسن الحفاوة وكرم الضيافة.. شيء عظيم إن أول تكريم لشخصية عامة في تاريخ مهرجان جرش يكون من نصيبي".