الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء عادل الغضبان: بورسعيد تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طرق تحويل مدينة بورسعيد لتكون رائدة في التصدير وليس الاستيراد، قائلاً: "إن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحويل بورسعيد لتكون مدينة صناعية".

وأضاف اللواء عادل الغضبان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظة بورسعيد رائدة في تصدير ملابس «الجنز»، لافتًا إلى أنها تُصدّر 54% من الملابس الجاهزة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن هناك 464 مصنع داخل المحافظة، كما أن حجم الاستثمار في بورسعيد يتجاوز 6 مليار جنيه من 4 مناطق صناعية ببورسعيد، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تحتوي على العديد من المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج.

كما أشار اللواء عادل الغضبان، إلى أنه لا توجد أي أراضي في منطقة الصناعية، حيث أن الأنشطة التي تتصدر الصناعة في بورسعيد، تتمثل في اللمبات الموفرة، أواني الطهي، الأسماك المصنعة.

كما أكد اللواء عادل الغضبان على سعيه للاعتمادية في المحافظة، لافتًا إلى أن هناك العديد من التسهيلات التي تقدم لجذب المستثمرين، وذلك بناء على توصيات الحكومة، حيث توفر بورسعيد العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. 

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