الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسي: لبنان لم ينس دعوة الرئيس السيسي لإعلاء مصلحة الوطن

محمد سعيد الرز
محمد سعيد الرز

أكد محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أن مصر قدمت مبادرات كثيرة لإنقاذ الوضع في لبنان، موضحاً أن لبنان لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما استقبل قائد الجيش ورئيس مجلس النواب اللبناني منذ عامين تقريبا، تصريحه ودعوته إلى الفرقاء اللبنانيين.

وقال “الرز”، خلال لقاء ببرنامج “ثم ماذا بعد”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الحل في لبنان صعب وليس مستحيلا، والوضع قبل اتفاق الطائف كان أصعب، فكل طائفة كانت لها مرفأ ومطار وعلماء دين يفتون لها وميليشيا عسكرية، لافتاً إلى وجود 5 طوائف أساسية في البلاد.

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كل طائفة منها لها هذا الأمر، فكانت عبارة عن دويلات حتى الجيش اللبناني لم يكن موحدًا وكانت الأولوية متوزعة على الطوائف، مشيراً  إلى أن الحل العربي وأعاد كل هذه الأمور، وتوحيد الجيش وحل الميليشيات، والمسألة الآن تحتاج إلى جهد عربي أكبر لحل الأزمة اللبنانية، مؤكداً أن العرب يفهمون لبنان تماما، المسؤولون العرب خاصة في الخليج ومصر، يعرفون حقيقة المسألة اللبنانية. 

كما أكد أن لبنان لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما استقبل قائد الجيش ورئيس مجلس النواب اللبناني منذ عامين تقريبًا، تصريحه ودعوته إلى الفرقاء اللبنانيين لكي يعلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة.

وأكد المحلل السياسي اللبناني أن هذه العبارة التي قالها الرئيس السيسي، فيها الكثير من الأمور التي تظهر أن الدول العربية تفهم ما هو موجود في لبنان.

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