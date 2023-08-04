الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن أسرار في حياة الطفولة

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أسرار في حياة الطفولة، قائلاً: "أحمد الله وأشكره أنني نشأت في أسرة دينية وبيئة صوفية، حيث ولدت في قرية الشيخ أبو هاشم في بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية".

وأضاف الدكتور عمر هاشم خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية الحياة: "حفظت القرآن الكريم في كتّاب القرية، حيث كنّا نذهب إلى المدرسة الابتدائية ونحن أطفال، ونخرج منها على كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وعندما أتممت دراستي وحفظي للقرآن الكريم التحقت بالمعهد الديني الأزهري في الزقازيق، وقد كان الالتحاق بالمعاهد الدينية الأزهرية وقتئذِ أمرًا مهمًا ودقيقًا للغاية، فكانوا يقيمون امتحانًا للطفل المتقدم بالسنة الأولى الابتدائية في القرآن الكريم كله، وفي الحساب والإملاء والخط في هذه الأمور".

وتابع الدكتور عمر هاشم: "لا أنسى أيام كانوا يمتحنوننا في مادة الإملاء، حيث كانت عبارة عن كتابة عربية صحيحة تملى على الطالب، وكنا في المعهد في صالة كبيرة طويلة جدًا، بها عدة لجان، على كل لجان أستاذ، يردد الكلمة ثم يرددها من بعده للجنة الثانية، ثم من بعده للثالثة وهكذا، لدرجة أنني من ترداد الكلمات قد حفظت بعضًا منها، مازلت أذكرها وقد كان عمري وقتها 11 عامًا.