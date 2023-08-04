"البرهان" يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم وانتهاكات الدعم السريع" في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم وانتهاكات الدعم السريع" في السودان، وفق قناة العربية الإخبارية.

وفي سياق متصل، كانت قد قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، إن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم حرب واسعة النطاق في الصراع الدائر في السودان منذ أبريل الماضي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان ومقرها بريطانيا في تقرير إن الجرائم التي ارتكبتها تشمل العنف الجنسي ضد فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاما والاستهداف العشوائي للمدنيين.

ومنذ 15 أبريل، يخوض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حربًا ضد فوات الدعم السريع.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد: "يعاني المدنيون في جميع أنحاء السودان كل يوم رعبًا لا يمكن تصوره حيث تتنافس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بتهور للسيطرة على الأراضي".

وأضافت: "يجب على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وكذلك الجماعات المسلحة التابعة لهما، إنهاء استهدافهم للمدنيين وضمان المرور الآمن لمن يبحثون عن الأمان".

وتسبب القتال - المتمركز في الخرطوم وإقليم دارفور الغربي - في مقتل أكثر من 3900 شخص، وفقًا لمنظمة ACLED غير الحكومية وتسبب في نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "تُرتكب جرائم حرب واسعة النطاق في السودان لأن الصراع، يدمر البلاد"، مضيفة أن "هناك خسائر مدنية جماعية في كل من الهجمات المتعمدة والعشوائية من قبل الأطراف المتحاربة".

وقالت إن الرجال والنساء والأطفال وقعوا في مرمى النيران حيث يشن الجانبان هجمات متكررة في أحياء سكنية مكتظة بالسكان، ويستخدمون في كثير من الأحيان أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عشرات النساء والفتيات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا، تعرضن للعنف الجنسي، وفي معظم الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، قال الناجون إن الجناة كانوا مقاتلين من قوات الدعم السريع أو الميليشيات العربية المتحالفة معها.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 180 شخصًا، معظمهم في شرق تشاد حيث فر لاجئون من دارفور، أو عن بُعد عبر مكالمات آمنة.