رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023-2024

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل بخصوص هذا الأمر.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

أتاحت مؤسسة الأزهر الشريف لأولياء الأمور الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال الضغط على الرابط التالي

https://azhar.gov.eg/static/det ails.aspx?id=5

الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

-الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://azhar.gov.eg/static/det ails.aspx?id=5

-كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

- استكمال خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني.

الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

يمكن الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري فور ظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط السابق

https://azhar.gov.eg/static/det ails.aspx?id=5

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج طلاب نقديم الطلاب الجدد (يتم تفعيل هذه الأيقونة فور الإعلان الرسمي للنتائج).

اختيار الصف الأول الابتدائي.

كتابة الرقم القومي للتلميذ المتقدم.

الضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

تظهر فى نهاية الخطوات السابقة النتيجة.

المستندات المطلوبة لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

عقب معرفة النتيجة" نتيجة التقديم للصف الأول الأزهري" وتكون بالقبول يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 /2024 وهي كالتالي:

- 6 صور ( 4فى6) بخلفية بيضاء للتلميذ المتقدم.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي (موضح بها ما يفيد بخلو الطفل من الأمراض المعدية)

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية (بشرط أن تكون سارية).

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي (لإثبات محل الإقامة).

- الدمغات اللازمة من مكتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.

موعد نتيجة الصف الأول الأزهري 2023

من المقرر أن تُعلن بوابة الأزهر الشريف عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 خلال منتصف أغسطس الحالي.