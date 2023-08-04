الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر: التشدد فى العبادة يؤدى إلى التفريط (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ من يشدد على نفسه في الدين فسيغلبه الدين في نهاية المطاف لأن الإنسان لن يستطيع أن يستمر على هذه الشدة مدة طويلة لطبيعة الإنسان الضعيف، مستشهدًا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم “ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه”.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ الدين الإسلامي قائم على التوسط وليس التشديد وعدم التيسير، اجتهاد بغير إجهاد وبغير تفريط، فلا يجب على الإنسان أن يشدد على نفسه في العبادات ويفرط في النوافل الكثيرة، بحيث لا يستطيع أن أن يستمر عليها، أو أن يقصر في الفرائض، مشيرًا إلى أن هذا الدين يقوم على الاجتهاد بغير إجهاد وبغير تفريط، وأن يكون الإنسان حريصا على الطاقة بقدر طاقته.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك التشدد في العبادة التفريط

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