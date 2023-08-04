خلاف على حراسة ورشة.. حبس 3 متهمين بقتل خفير فى السلام

قررت نيابة السلام، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خفير خصوصى رميا بالرصاص بسبب خلاف على حراسة ورشة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته بطلق نارى، وإصابة شقيقه بطلق نارى، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات باشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جار ضبطهم") لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندى، مدير المباحث الجنائية، في ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهارب.