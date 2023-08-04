"لوغاريتم".. والدة صوفيا الخولى: ابنتى لديها شغف كبير وأثق فى قدراتها

سلط برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على المصرية الدكتور صوفيا الخولي، أول باحثة في العالم تمزج بين الخطين الكوري والعربي.

وكشفت والدة الباحثة صوفيا الخولي الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه ومقيمة في سول، عن أنها ابتكرت خطًا جديدًا يمزج بين الخطين الكوري والعربي.

وقالت والدة الباحثة صوفيا الخولي: "كنت أعيش خارج مصر وتعودت على السفر رايح جاى، ومن يتربى على الأخلاق فى كل مكان ربنا معاه، إذًا ربنا مع ابنتى".

وأضافت أن ابنتها لديها شغف وكنت واثقة فيها جدًا، لافتة إلى أن جو يون رئيس المركز الكورى الثقافى ومعلمها محترم جدًا ومثل والدها.