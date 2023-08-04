الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم"| صوفيا الخولى.. أول باحثة فى العالم تمزج بين الخطين الكورى والعربى

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

سلط برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على مسابقة الخط الكوري.

وقالت المصرية الدكتور صوفيا الخولي، إنها تم اختيارها كممثلة للمزج بين الثقافتين المصرية والكورية.

وأضافت أنها أول باحثة في العالم تمزج بين الخطين الكوري والعربي، موضحة أنها عاشت 14 سنة في كوريا تدرس الخط الكوري.

وأشارت إلى أن مسابقة الخط الكوري للأجانب واحدة من أكبر المسابقات الثقافية بكوريا.

وتجول الإعلامي أحمد فايق في مكتبة من أجمل مكتبات العالم في سول بكوريا، والتي تحوي أكثر من 50 ألف كتاب ومجلة، وتم افتتاحها في مايو 2017، عبارة عن دورين مفتوحة للجميع مجانًا.

وقال فايق، إن مساحة المكتبة 2800 متر، ويزورها جميع جنسيات العالم لالتقاط صور تذكارية، موضحًا أن المكتبة واحدة من أهم الرموز والمعالم الأساسية لمدينة سول بكوريا.

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