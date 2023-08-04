صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

قال الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة مرتبطة ارتباطا كليا وجزئيا بالتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور صلاح الحجار خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الأمم المتحدة بدأت تعلن عن هذه المعلومات عام 1992م في مؤتمر الأرض، ولم يستطع أحد أن يصدق هذه الظاهرة حتى مؤتمر باريس عام 2015م، حيث سلم الناس بأنها حقيقة وأنه لا بد من أخذ الحذر منها.

وأوضح أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، أنه لأول مرة في تاريخ العالم، يجتمع العالم كله على قرار واحد، بمحاولة الحفاظ على الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة بألا يتعدى 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى أنه في بداية المؤتمر حددوا ألا تزيد درجات الحرارة على 2 درجة مئوية، ولكن حتى نكون في الجانب الآمن تم تحديدها بـ 1.5 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد خطة تنفيذ، مؤكدًا أنه لو حدث ارتفاع في درجات الحرارة العالم كله سينتهي.