الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة مرتبطة ارتباطا كليا وجزئيا بالتغيرات المناخية.

وأضاف الدكتور صلاح الحجار خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الأمم المتحدة بدأت تعلن عن هذه المعلومات عام 1992م في مؤتمر الأرض، ولم يستطع أحد أن يصدق هذه الظاهرة حتى مؤتمر باريس عام 2015م، حيث سلم الناس بأنها حقيقة وأنه لا بد من أخذ الحذر منها. 

وأوضح أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، أنه لأول مرة في تاريخ العالم، يجتمع العالم كله على قرار واحد، بمحاولة الحفاظ على الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة بألا يتعدى 1.5 درجة مئوية، لافتا إلى أنه في بداية المؤتمر حددوا ألا تزيد درجات الحرارة على 2 درجة مئوية، ولكن حتى نكون في الجانب الآمن تم تحديدها بـ 1.5 درجة مئوية. 

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد خطة تنفيذ، مؤكدًا أنه لو حدث ارتفاع في درجات الحرارة العالم كله سينتهي.

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه