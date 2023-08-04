سميرة موسى.. مُروّضة الذرة

تحل ذكرى وفاة عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، غدا الموافق ٥ أغسطس، والتى ولدت فى ٣ مارس ١٩١٧ بقرية صنبو الكبرى، مركز زفتى بمحافظة الغربية.

وكانت الراحلة متفوقة فى مراحلها الدراسية المختلفة، لدرجة أنها ألّفت كتابًا فى تبسيط مادة الجبر لزميلاتها فى الصف الأول الثانوى، وحصلت على المركز الأول فى شهادة البكالوريا على مستوى القطر المصرى عام ١٩٣٥.

وحصلت على بكالوريوس العلوم عام ١٩٣٩، وكانت الأولى على دفعتها فعُيّنت معيدة بكلية العلوم، وكانت أول معيدة بجامعة الملك فؤاد الأول، وحصلت على شهادة الماجستير فى موضوع «التواصل الحرارى للغازات» بتقدير امتياز.

سافرت فى بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووى، وحصلت على الدكتوراه فى الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وشاركت فى مظاهرات الطلبة عام ١٩٣٢.

واستجابت الدكتورة سميرة لدعوة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٥٢، حيث أتيحت لها الفرصة لإجراء أبحاث فى معامل جامعة سانت لويس بولاية ميسورى الأمريكية، وتلقت عروضًا للبقاء هناك لكنها رفضت، حيث كانت تنوى اختراع جهاز تفتيت المعادن الرخيصة إلى ذرات، ومن ثم تصنيع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف.

وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية فى ضواحى كاليفورنيا فى ٥ أغسطس، وفى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة، لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقى بها فى وادٍ عميق، وسط شكوك فى أن يكون الحادث مدبرًا.