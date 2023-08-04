"لوغاريتم" يخوض جولة فى سوق الأجهزة المستعملة بكوريا

خاض برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، جولة في سوق الهواتف المحمولة المستعملة في كوريا.

وقال أحمد فايق، إن سوق الأجهزة المستعملة من أهم الأسواق في كوريا والتي تحتوي على أجزاء كثيرة، وكل جزء هو محل مستقل بذاته، تقريبًا مفيش جهاز إلكتروني لا يباع هنا من موبايلات، لاب توب، سماعات، وساعات ديجيتال.

وأضاف أن العظيم في الموضوع أن كل جهاز مكتوب عليه بشكل واضح حالته ونسبة كفاءته وسعره المغري الذي يصل لنصف ثمن الجديد مع كل جهاز مستعمل تشتريه.

وأشار إلى أن الشعب الكوري لديه احترام وأمانة شديدة، والنصيحة التي تقدمها السوق أنه على المشتري أن يتأكد من عمل الجهاز في أي بلد في العالم لأن هناك أجهزة مغلقة على كوريا فقط.