«لوغاريتم» يخوض تحدى مصرى كورى في الأمثال الشعبية

سلط برنامج "لوغايتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء علي مسابقة الخط الكوري.

وقدم التجربة المصرية فى كوريا، والتي يحاول من خلالها أن يفك الشفرة الكورية ويحدد أوجه التلاقي بين الشعبين، ومع تعدد هذه الأوجه ظلت اللغة والخط عامل انفصال لا اتصال.

ويقوم بهذه الجولة بصحبة الباحثة صوفيا الخولي، الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهى باحثة ما بعد الدكتوراة ومقيمة في سول، ويعتمد بحثها على المزج بين الثقافة العربية والكورية ما بين الخط والزخرفة والرسم، وابتكار خط جديد يمزج بين الخط الكورى والعربى، خاصة أن مصر بها الخطين الياباني والصيني ولا يوجد بها الخط الكوري، وهو ما يمثل عائقًا أمام الباحثين.

ويخوض “فايق" تحدي مع جو يون جون "مي جوك" رئيس المركز الكوري للفنون والثقافة، لإثبات مدى الارتباط بين الشعبين المصري والكوري، لدرجة أن الأمثال الشعبية المصرية لها نظير كوري، وكل حكمة أو عبارة كورية لها نظيرها المصري، في تحدي جاذب خرج فيه “فايق” منتصرًا للغة العربية ببدائل كثيرة للغة الكورية.