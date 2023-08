وفاة الممثل مارك مارغوليس.. نجم مسلسل Breaking Bad

توفّي الممثل الأمريكي مارك مارغوليس، الخميس، داخل مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك عن عمر ناهز 83 عامًا.

واشتهر مارك بدور هيكتور سالامنكا في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul، وبدأ مسيرته الفنية عام 1976.

شارك في أدوار عديدة منها: فيلم عام 2016 My Big Fat Greek Wedding 2 فيلم Gone Baby Gone (2007) فيلم Requiem for a Dream (2000) فيلم Pi (1998 فيلم The Fountain (2006) فيلم The Wrestler (2008) فيلم Scarface عام 1983 فيلم Black Swan (2010) فيلم The Thomas Crown Affair (1999) فيلم Ace Ventura: Pet Detective (1994 فيلم End of Days (1999) فيلم Jakob the Liar (1999) فيلم Immortals (2011) فيلم المدافع عام 1998 فيلم Conquest of Paradise (1992) فيلم The Courier 2012 فيلم The Tailor of Panama (2001) فيلم The Courier 2012 فيلم1990 The Delta Force 2 فيلم هانيبال عام 2001 فيلم Absolute Power (1997) فيلم The Girl Next Door (2007) فيلم Glory (1989) فيلم The Cotton Club 1984.