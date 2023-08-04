الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الجزائرية: اللجوء للقوة في النيجر يشكل خطرا على المنطقة

الخارجية الجزائرية
الخارجية الجزائرية

حذرت وزارة الخارجية الجزائرية، أن اللجوء إلى القوة في النيجر سيشكل خطرا عليها وعلى المنطقة برمتها، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة.

وكان حذر الجنرال ساليفو مودي، القائد السابق للأركان العامة للجيش في النيجر، ونائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلد منذ أكثر من أسبوع، من أن أي تدخل عسكري أجنبي في بلده سيقود منطقة الساحل عموماً نحو «السيناريو اللبناني»، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم لن يقبلوا تحويل النيجر «ليبيا جديدة».

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد لوّحت بالتدخل عسكرياً في النيجر إذا لم يستجب الانقلابيون في النيجر لمطلبها بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم، في مهلة مدتها أسبوع، في وقت أعلنت دول عدة، من بينها السنغال، أنها مستعدة لإرسال جنود للتدخل في النيجر.

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