الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم".. مصرية تتفوق على أكثر من 320 أجنبيا في مسابقة الخط الكوري

برنامج لوغاريتم
برنامج "لوغاريتم"

سلط برنامج "لوغاريتم" مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على مسابقة الخط الكوري.

وقال فايق، إن أكبر مسابقة في العالم في الخط الكوري تقام في كوريا والتي فازت بها على مستوى الأجانب دكتورة مصرية تسمى "صوفيا" من الإسكندرية.

وأضاف أن مسابقة الخط الكوري للأجانب واحدة من أكبر المسابقات الثقافية بكوريا. 

وأشار إلى أن المصرية دكتور صوفيا الخولي حصلت على الجائزة الذهبية في مسابقة الخط الكوري للأجانب 2015.

وأكد أنها تفوقت على أكثر من 320 أجنبي وكوري في مسابقة الخط الكوري، موضحة أنها حصلت على الدكتوراه في الخط الكوري من جامعة تشونج الكوري 2023، مشيراً إلى أنها حصلت على زمالة مؤسسة كوريا للبحوث الميدانية بجامعة هانيانج كوريا الجنوبية 2022.

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