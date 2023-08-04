الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مفاجأة بشأن إلغاء التظلمات لطلاب الثانوية العامة

تظلمات لطلاب الثانوية
تظلمات لطلاب الثانوية العامة

علقت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، رئيس قسم التعليم ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، على شائعات إلغاء خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قطاعي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي من أكثر القطاعات التي تشهد كما كبيرا من الشائعات وهذا لأن هذين القطاعين مرتبطان بأجيال المستقبل.

وأضافت أن انتشار مثل هذه الشائعات يؤثر على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بصورة كبيرة، مطالبة أولياء الأمور والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالرجوع إلى المصادر الرسمية في المعلومات التي يحتاجونها وعدم اتباع الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سرعان ما ينفي كل الشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت والتو واللحظة كي لا يؤثر ذلك على سير وانضباط العملية التعليمية والامتحانات وما بعدها.

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