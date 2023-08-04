الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و817 شاحنة، و259 سيارة.

وأضاف المركز الإعلامي- في بيان، اليوم الجمعة- أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و418 شاحنة، و148 سيارة.. بينما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و399 شاحنة، و111 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد، اليوم، وصول السفينتين (القاهرة) و(أمل)، بينما غادرت السفينتان (الحرية 2) و(بوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع، و277 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن، هي: "بريدج، وسينا، وآيلة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3280 راكبًا بموانئها.

أرصفة موانئ 48 سيارة ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر السفن المتواجدة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 15 ألف طن بضائع عامة هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات

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