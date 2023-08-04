الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا لـ"الدستور": 24 فريقًا يشارك بدوري مراكز الشباب

مراكز الشباب بمحافظة
مراكز الشباب بمحافظة المنيا

شهدت ملاعب نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة يوم الثلاثاء الماضي انطلاق النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

وقال أحمد مصطفى وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الرياضة لـ"الدستور" إن دوري مراكز الشباب يشارك فيه 24  فريق من مختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة ويقام نظام الدوري بقيام كل مركز إداري بعمل تصفية للفرق المشاركة للتصعيد المراحل النهائية على مستوى المحافظة. 

وأضاف مصطفى أن دوري مراكز الشباب بمحافظة المنيا أنطلق يوم الثلاثاء الماضي على ملاعب نادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا الجديدة بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة ضمت الدكتور وسام فاروق وحسين فرج وأحمد مختار وخالد الحديدي وبحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية لقطاع الشباب.

وأوضح وكيل مديرية الشباب والرياضة أن نظام الالبطولة تقضي بحصول كل فريق مشارك على مبلغ 500 جنيه عن كل نقطة يتم إحرازها أي أن الفريق الذي يفوز في مبارة ويحرز الثلاث نقاط يحصل على 1500 جنيه وفي حالة التعادل يحصل على 500 جنيه بينما في حالة الهزيمة لا يحصل على أي مبالغ، مشيرًا إلى أن هذه المكافأت يتم إرسالها من وزارة الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا والتي تقوم بدورها بتوزيعها على الفائزين.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن البطولة تشرف عليها إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية برئاسة وحيد شحاتة مدير الإدارة والمنسق العام للدوري محمد عبد الجليل وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية.

المنيا وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا دوري مراكز 24 فريق علي مستوي المحافظة 500 جنيه مكافأة النقطة الواحدة أحمد مصطفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا

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