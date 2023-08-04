الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر استعدادات حفل محمد منير وحميد الشاعرى بمهرجان العلمين

محمد منير وحميد الشاعري
محمد منير وحميد الشاعري

كشفت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" سلسبيل سليم، عن آخر استعدادات حفل الفنان محمد منير والنجم حميد الشاعري، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه الرابع علي التوالي، والمقرر اليوم الجمعة.

وقالت مراسلة القناة في تصريحات لبرنامج "هنا العلمين"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء تذاكر حفل النجمين "منير والشاعري"، لافتة إلى أن الحفل رفع شعار كامل العدد.

وأوضحت أنه حاليًا تجري الاستعدادات النهائية في منطقة أرينا والمقام فيها الحفل، لافتة إلى تواجد سيارات الإسعاف والشرطة، مع نشر شاشات عملاقة في شوارع العلمين لمشاهدة المواطنين الحفل حتى خارج أسوار أرينا. 

كما رصدت كاميرا فضائية "القاهرة الإخبارية" آراء رواد مدينة العلمين الجديدة، وقال أحد المواطنين: "أنا كنت باجي هنا لما كانت صحرا.. ودلوقتي بقت جنة بالشكل دا.. كل لحظة تطور مختلف عن اللي قبله"، فيما أضاف آخر: "مهرجان العلمين أضاف روحًا للمدينة وأصبحت أجمل لما كانت عليه العام الماضي".

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