خبير: قناة السويس الجديدة حققت تحولًا اقتصاديًا عالميًا

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على مرور 8 سنوات لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في حدوث تحول اقتصادي يواكب التطورات وحركة وخطوط التجارة العالمية.

وأضاف أن افتتاح قناة السويس الجديدة قلل زمن عبور السفن من القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة، موضحًا أن قناة السويس حققت أعلى إيراد لها في التاريخ في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، حيث إن حجم إيرادات القناة منذ عشر سنوات لم يكن يتجاوز الـ5 مليارات و300 مليون دولار، أما الآن وصلت إيرادات القناة إلى 9 مليارات و400 مليون دولار سنويًا.

وأكد أن عدد الناقلات البحرية التي تعبر القناة وصل إلى ما يزيد عن 28 ألف ناقلة سنويًا، مشيرًا إلى أن السياسة التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس للترويج للقناة الجديدة بما لديها من إمكانيات وأعلى درجات الأمن الملاحي كان سبب استهداف خطوط ملاحية جديدة كانت بعيدة كل البعد عن قناة السويس.