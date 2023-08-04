الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: قناة السويس الجديدة حققت تحولًا اقتصاديًا عالميًا

قناة السويس
قناة السويس

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على مرور 8 سنوات لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في حدوث تحول اقتصادي يواكب التطورات وحركة وخطوط التجارة العالمية.

وأضاف أن افتتاح قناة السويس الجديدة قلل زمن عبور السفن من القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة، موضحًا أن قناة السويس حققت أعلى إيراد لها في التاريخ في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، حيث إن حجم إيرادات القناة منذ عشر سنوات لم يكن يتجاوز الـ5 مليارات و300 مليون دولار، أما الآن وصلت إيرادات القناة إلى 9 مليارات و400 مليون دولار سنويًا.

وأكد أن عدد الناقلات البحرية التي تعبر القناة وصل إلى ما يزيد عن 28 ألف ناقلة سنويًا، مشيرًا إلى أن السياسة التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس للترويج للقناة الجديدة بما لديها من إمكانيات وأعلى درجات الأمن الملاحي كان سبب استهداف خطوط ملاحية جديدة كانت بعيدة كل البعد عن قناة السويس.

مواد متعلقة

كيف تعد قناة السويس شريانًا لحركة التجارة العالمية؟

محمد كروم لـ"الشاهد": حادث الأقصر جاء بعد مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية حاولت اغتيال الرئيس مبارك 8 مرات

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة فى أفغانستان لاغتيال مبارك

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية لو كانت قادرة على مواصلة قتال الدولة ما توقفت

"العالم علمين".. بث مباشر لحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بمهرجان العلمين

كاتب صحفى: الشعب المصرى عنده وعى كاف.. والرئيس السيسى مش قلقان على شعبيته

دبلوماسى سابق يكشف أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية