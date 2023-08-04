الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الإدارة: قناة السويس تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم

قناة السويس
قناة السويس

كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار، عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.

وقال “باغة” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، موضحاً أن افتتاح قناة السويس الجديدة عبرت عن رؤية واستراتيجية جديدة اتخذتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة طورت هذه القناة بشكل يتناسب مع حجم التجارة العالمية، وساعد هذا التطور الدولة على تحقيق أرباح كبيرة من قناة السويس حيث بلغت إيراداتها حوالي 9 مليار دولار سنويًا. 

وأشار إلي أن الدولة تبنت استراتيجية مكنتها من القضاء على كل المشكلات التي تواجه القناة والتي كان من الممكن أن تتسبب في عقبات بالغة الصعوبة وتحدث أزمات متفاقمة وخير دليل على ذلك نجاح الدولة في حل أزمة السفينة العالقة في قناة السويس في وقت قياسي وأثبتنا للعالم أننا قادرين على التعامل مع أي أزمة.

ولفت إلى أن قناة السويس تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن التجارة العالمية تنظر إلى قناة السويس بعين اقتصادية لأن تكلفة المرور من القناة أقل بكثير من الاتجاه إلى ممرات بديلة.

مواد متعلقة

كيف تعد قناة السويس شريانًا لحركة التجارة العالمية؟

محمد كروم لـ"الشاهد": حادث الأقصر جاء بعد مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية حاولت اغتيال الرئيس مبارك 8 مرات

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية جهزت محمد حمودة فى أفغانستان لاغتيال مبارك

كروم لـ"الشاهد": الجماعة الإسلامية لو كانت قادرة على مواصلة قتال الدولة ما توقفت

"العالم علمين".. بث مباشر لحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بمهرجان العلمين

كاتب صحفى: الشعب المصرى عنده وعى كاف.. والرئيس السيسى مش قلقان على شعبيته

دبلوماسى سابق يكشف أبرز أوجه التعاون بين مصر واليونان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

اعتماد حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

انفجار نتيجة احتباس غاز.. الأدلة الجنائية تصل لموقع حادث أشمون

«حياة كريمة».. الكشف بالمجان على 810 مواطنين بقرى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية