أستاذ الإدارة: قناة السويس تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم

كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار، عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.

وقال “باغة” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية في العالم، موضحاً أن افتتاح قناة السويس الجديدة عبرت عن رؤية واستراتيجية جديدة اتخذتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة طورت هذه القناة بشكل يتناسب مع حجم التجارة العالمية، وساعد هذا التطور الدولة على تحقيق أرباح كبيرة من قناة السويس حيث بلغت إيراداتها حوالي 9 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلي أن الدولة تبنت استراتيجية مكنتها من القضاء على كل المشكلات التي تواجه القناة والتي كان من الممكن أن تتسبب في عقبات بالغة الصعوبة وتحدث أزمات متفاقمة وخير دليل على ذلك نجاح الدولة في حل أزمة السفينة العالقة في قناة السويس في وقت قياسي وأثبتنا للعالم أننا قادرين على التعامل مع أي أزمة.

ولفت إلى أن قناة السويس تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن التجارة العالمية تنظر إلى قناة السويس بعين اقتصادية لأن تكلفة المرور من القناة أقل بكثير من الاتجاه إلى ممرات بديلة.