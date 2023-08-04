مراسلة «إكسترا نيوز»: العلمين تستعد لحفل الكينج وحميد الشاعري اليوم

كشفت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" من العلمين، آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة، وخاصة الحفلات التي تم إطلاقها بالمهرجان ولاقت قبولًا كبيرًا لدى الجماهير، خاصة حفلة المنشد وائل الفاشني بمسرح الشارع.

وقالت مراسلة "إكسترا نيوز" إن الاستعدادات جارية لإطلاق حفل الكينج محمد منير اليوم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام تحت شعار “العالم علمين".

وتابعت:" الجميع ينتظر حفلة اليوم للاستمتاع مع محمد منير وحميد الشاعري والغد مع الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا ليخرجوا باقة من أجمل الأغاني الرومانسية التي ينتظرها جمهورها ومحبيها".