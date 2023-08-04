الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تعد قناة السويس شرياناً لحركة التجارة العالمية؟

قناة السويس
قناة السويس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراً عن أهمية قناة السويس تحت عنوان "كيف تعد قناة السويس شرياناً لحركة التجارة العالمية".

وقال التقرير إن مصر حرصت علي دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس وذلك من خلال استراتيجية شاملة وتعظيم لمكانتها من معبر تجاري لمركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل ما تقوم بها من تطوير لمشروع محور تنمية قناة السويس.

وأضاف أن قناة السويس تعد الممر الملاحي الأكبر والأكثر أهمية لحركة التجارة العالمية الذي يمتد من الشمال للجنوب عبر برزخ السويس ليصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، كما تعد الطريق البحري الأقصر بين أوربا والدول الواقعة علي المحيط الهندي والهادي.

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