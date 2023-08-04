وفاة طفل إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف بالمنيا

لفظ طفل عمره 10 سنوات أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره لحفل زفاف في مركز العدوة في أقصى شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة العامة التي باشرت التحقيق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، أقصى شمال غربي محافظة المنيا، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء حضوره حفل زفاف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث تم نقل جثة التلميذ إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة، والتصريح عقب ذلك بتسليم الجثة إلى الأهلية للدفن.