نبيلة عبيد تنعي والدة زوج الفنانة يسرا: خالص العزاء والمواساة

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة زوج صديقتها الفنانة يسرا، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وشاركت “نبيلة” منشور لها عبر “إنستجرام” وعلقت ناعية الفنانة يسرا قائلة: “خالص العزاء والمواساة لصديقتي الفنانة يسرا في وفاة السيدة زينب أرملة أسطورة الملاعب المصرية الكابتن صالح سليم ووالدة زوجها خالد سليم، والنجم الراحل هشام صالح سليم، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت يسرا كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".