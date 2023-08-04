الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الهلال: مواجهة الاتحاد ليست سهلة.. ومشاركة "مالكوم" غير مؤكدة

خورخي خيسوس
خورخي خيسوس

شدد البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، على قوة المباراة التي ستجمع فريقه أمام الاتحاد، معربًا عن سعادته بتخطى «الزعيم» مرحلة المجموعات وبلوغ الأدوار الإقصائية.

وسيلتقي الهلال، نظيره اتحاد جدة، في التاسعة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي تجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وقال خيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "نحن الآن في دور الثمانية من البطولة، ومازلنا في مرحلة الإعداد. سعيدين بالوصول إلي هذه المرحلة. فريقنا طموح ونسعى للوصول إلي الأدوار النهائية. المنافس ليس سهلًا ونعرفه جيدا وستكون مباراة الغد قوية". 

وعن مشاركة الوافد الجديد للفريق «مالكوم»، قال خيسوس: "حتي هذه اللحظة لايوجد تأكيدات علي مشاركة مالكوم من عدمها وحتى لو لم يشارك فأي لاعب آخر سيكون جاهزا للمشاركة.. وفريقنا في طور البناء ومازلنا في مرحلة الإعداد". 

وعن رؤيته لعبدالله حمدان لاعب الفريق، قال خيسوس: "حمدان لاعب شاب ويستطيع أن يكون إضافة كبيرة علي مستوي الفريق وسيكون له دور كبير في المستقبل، وأتمني أن نضم مهاجمين أو علي الأقل مهاجم واحد قبل بداية الموسم، وأن يوفق رئيس النادي في هذا الأمر".

وأكد المدرب البرتغالي: "من الطبيعي في المرحلة الحالية من الإعداد أن تكون هناك صعوبات والأمور في تحسن مستمر والجانب الدفاعي سيتحسن مع مرور الوقت من خلال التدريبات والمباريات ولست قلق من هذا ونتائج العمل ستظهر تدريجيًا". 

ومن جانبه، قال السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب الهلال: "البداية كانت صعبة في البطولة وبدأنا في التصاعد التدريجي.. الاتحاد فريق قوي وهو حامل لقب الدوري، سنحاول التفوق عليه غدا ونحن كمجموعة سنقاتل من أجل إسعاد الجماهير في مباراة الغد".

وأضاف: "الأمور تغيرت عن الموسم الماضي والفريقين تغير عدد كبير منهم والمباراة ستكون قوية وستكون بين عنصرين، الاتحاد الأكثر استقرارًا والهلال الذي مازال في طور البناء".

وتابع: "البطولة العربية رائعة بمشاركة أندية كبيرة وتنظيميا كانت مميزة وأفادت الفريق وجعلته يتعرف علي الأجواء داخل المملكة".

موعد كلاسيكو السعودية بين الهلال واتحاد جدة بكأس الملك سلمان

ومن المقرر أن تنطلق غدا السبت منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بإقامة كلاسيكو السعودية بين الهلال واتحاد جدة، في تمام التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC HD السعودية، الناقل الرسمي لمباريات البطولة بجميع قنواتها.

وكان الهلال استطاع خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة العربية، بعدما جاء في المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف المتأهل معه أيضا السد القطري برصيد 7 نقاط.

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