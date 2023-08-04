الشيخ عبدالرازق: على الأزواج الاقتداء بتعامل النبي مع السيدة عائشة

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، على ضرورة اقتداء الأزواج بطريقة تعامل النبي الكريم مع زوجته السيدة عائشة.

وأشار "عبد الرازق" خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج “الدنيا بخير”، المذاع على قناة “الحياة"، إلى حديث الرسول (ص) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى".

قالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال: “أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبى، قلت: لا ورب إبراهيم”، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك".

وأوضح “عبد الرازق” أن النبي الكريم هنا يعطي دروسًا للأزواج في طريقة التعامل مع الزوجة، وكأنه يخبر الزوج بأهمية ملاحظة حالة الزوجة النفسية.. مثلما يجب عليها هي أيضًا أنت تبادله المعاملة بالمثل.