مؤيد شعبان: الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين

قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني، إن الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف “شعبان” أنه وصلته تهديدات من قوات الاحتلال قبل انطلاق المسيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يفقد الشعب الفلسطيني الأمل.

كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قتلت من الفلسطينيين أكثر من ضعفي الحكومة السابقة، مضيفًا: "هناك 150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة رعوية بالضفة".

وأشار إلى أن المستوطنين يهددون الفلسطينيين في سلفيت بالطرد من منازلهم، مؤكدًا أن تزايد عمليات القتل والاستيطان الإسرائيلي لن ترهب الشعب الفلسطيني.