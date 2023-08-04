الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مؤيد شعبان: الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين

الاحتلال
الاحتلال

قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني، إن الاحتلال يمارس عمليات القتل يوميًا في فلسطين، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف “شعبان” أنه وصلته تهديدات من قوات الاحتلال قبل انطلاق المسيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يفقد الشعب الفلسطيني الأمل.

كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قتلت من الفلسطينيين أكثر من ضعفي الحكومة السابقة، مضيفًا: "هناك 150 ألف مستوطن مسلح ينتشرون في 89 بؤرة رعوية بالضفة".

وأشار إلى أن المستوطنين يهددون الفلسطينيين في سلفيت بالطرد من منازلهم، مؤكدًا أن تزايد عمليات القتل والاستيطان الإسرائيلي لن ترهب الشعب الفلسطيني.

مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي فلسطين القاهرة الإخبارية

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