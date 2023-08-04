الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استجابة للمشاهدين.. "الحياة" تعيد إذاعة الحفل الناجح لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم في العلمين

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم في حفل مهرجان العلمين

تٌعيد شبكة تليفزيون "الحياة"، إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبدالحكيم، في مهرجان العلمين، الذي أقيم يوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة. 

يأتي ذلك بناء على طلب المشاهدين بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل أمس، ليطالبوا بإعادة بث الحفل للاستمتاع به اليوم، وهو ما استجابت له شبكة تليفزيون "الحياة".

ويعتبر مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المُقرر، أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي "راس" يوم 25 أغسطس.

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