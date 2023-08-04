الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وصول بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية إلى بيلاروسيا للمشاركة فى الدورة الودية

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية

وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى إلى بيلاروسيا قبل بداية المشاركة فى الدورة الودية فى الفترة من ٤الى ١٠ أغسطس. 


اختار المدير الفنى١٢ لاعبا وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ومصطفى شيكا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة مع منتخبات روسيا وعمان و أوزبكستان.


ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى ومحمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهات.

منتخب مصر للكرة الشاطئية الكرة الشاطئية بيلاروسيا دورة ودية مصطفى لطفى المدير الفنى

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