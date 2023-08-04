الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحي: التاريخ المصري يقدم بشكل عصري وحديث (فيديو)

جريدة الدستور

قال الخبير السياحي محمد فاروق، إن هناك إشادات دولية بالآثار المصرية والمعالم الأثرية في مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب الطفرة التي شهدتها الدولة في هذا المجال.

وأضاف فاروق عبر مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر تقدم نفسها بشكل مختلف، لافتًا إلى أن هناك طفرة في الدولة أدت إلى أن التاريخ المصري يتم تقديمه بشكل عصري وحديث.

عروض الآثار المصرية أصبحت مواكبة للنظم العالمية

وأوضح الخبير السياحي أن عروض الآثار المصرية أصبحت مواكبة للنظم العالمية التى تعرض بأحدث الطرق العالمية، مشيرا إلى أن المتاحف مليئة بالكنوز وكل مدينة في مصر أصبح فيها متاحف حتى المدن الشاطئية ومطار القاهرة.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن الاستثمارات التي تمت في المتاحف خلال السنوات الثلاث الماضية أدى الى إشادات عالمية نتيجة استثمارات لإظهار التاريخ المصري بالشكل الذي يليق بها أمام العالم.

خبير سياحي التاريخ المصري تقديمه بشكل عصري وحديث عصري حديث

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