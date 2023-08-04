"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل إحياء اللبنانيين الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

كشف أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل إحياء اللبنانيين للذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن اليوم حداد وطني في الدولة اللبنانية بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت البحري، حيث تُنكس الأعلام وتُغير الخرائط البرامجية للقنوات التليفزونية وأيضًا لوسائل الإعلام كافة.

وأضاف أن هناك حالة من الاستذكار لهذه الفاجعة التي وقعت في هذا اليوم عام 2020 وما خلفتها من دمار غير وجه العاصمة بيروت وأثر على العديد من القطاعات في لبنان خصوصًا الأمن الغذائي والاقتصاد والتجارة وأيضًا الوضع الطبي والصحي وكافة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية في بيروت.

وتابع: "هذا اليوم يكون مناسبة أيضًا للحديث عن الأمن والأمان في الدولة اللبنانية وكيف يمكن تأمين المنشآت من المخاطر التي تعد بمثابة كارثة وفاجعة للدولة اللبنانية".

وأشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت تم تصنيفه على أنه واحد من أقوى الانفجارات غير النووية في العالم، حيث أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 فضلًا عن تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير كبير جدًا في الممتلكات العامة والخاصة.

واستكمل: "على المستوى الشعبي هناك عدد من الميسرات ستتحرك في الرابعة عصر اليوم نحو فوج إطفاء بيروت القريب من انفجار الميناء وهو الفوج الذي خرج منه 10 أشخاص لإطفاء حريق نشب قبل دقائق معدودة من الانفجار".