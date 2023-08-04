هل نشهد وقف لإطلاق النار في السودان قريبًا؟.. باحث سياسي يُجيب

كشف مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوادني، تطورات الأوضاع في السوادن وهل نشهد وقف إطلاق نار قريبًا أم لا.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن القوات المسلحة السودانية تتقدم في عملياتها العسكرية؛ لأن كل ما طُرح من مفاوضات ومحاولات لحماية المدنيين فشلت.

وأضاف الباحث السياسي السوداني أن قوات الميليشيا المتمردة تعنتت في كل الهدن السابقة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية ترى أن العمل الرئيسي الآن لدحر أي تمرد هو العمل والضغط العسكري.

وتابع: "نشاهد هذا الضغط العسكري الآن بكثافة في السودان، ضد تجمعات الميليشيا المتمردة في كل مواقع الخرطوم".

كما أشار إلى انعكاسات الحرب على الوضع الإنساني، موضحًا أن الحرب لا تدور في كل مدن السودان لكن كان الملاحظ بشدة منذ فترة غياب منظمات الإغاثة الإنسانية.

وأكد أنه في ظل تلك الأجواء التي يشهدها السودان يصعب الحديث عن التفاوض ووقف إطلاق النار؛ لأن الميليشيا المتمردة كان أمامها العديد من الفرص لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة.