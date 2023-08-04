الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل نشهد وقف لإطلاق النار في السودان قريبًا؟.. باحث سياسي يُجيب

السودان
السودان

كشف مجدي عبد العزيز، الكاتب والباحث السياسي السوادني، تطورات الأوضاع في السوادن وهل نشهد وقف إطلاق نار قريبًا أم لا.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن القوات المسلحة السودانية تتقدم في عملياتها العسكرية؛ لأن كل ما طُرح من مفاوضات ومحاولات لحماية المدنيين فشلت.

وأضاف الباحث السياسي السوداني أن قوات الميليشيا المتمردة تعنتت في كل الهدن السابقة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية ترى أن العمل الرئيسي الآن لدحر أي تمرد هو العمل والضغط العسكري.

وتابع: "نشاهد هذا الضغط العسكري الآن بكثافة في السودان، ضد تجمعات الميليشيا المتمردة في كل مواقع الخرطوم".

كما أشار إلى انعكاسات الحرب على الوضع الإنساني، موضحًا أن الحرب لا تدور في كل مدن السودان لكن كان الملاحظ بشدة منذ فترة غياب منظمات الإغاثة الإنسانية.

وأكد أنه في ظل تلك الأجواء التي يشهدها السودان يصعب الحديث عن التفاوض ووقف إطلاق النار؛ لأن الميليشيا المتمردة كان أمامها العديد من الفرص لوقف إطلاق النار والالتزام بالهدنة.

السودان الحرب في السودان الأزمة السودانية الجيش السوداني الدعم السريع القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مستشفى ديروط العام بأسيوط تجري 9 عمليات مجانية ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة فى كندا

تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولى للفنون بالإسكندرية فى دورته الـ20 (فيديو)

حقيقة إغلاق منطقة الأهرامات شهرين

بعد الخروج من البطولة العربية.. ماذا ينتظر الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

نذير شؤم على المطربات.. سر تسمية أسمهان بهذا الاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجي مصر .. أن تأتي متأخرا

خالد حريب

النيجر .. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية