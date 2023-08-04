4 كتاب أيرلنديين في القائمة الطويلة لجائزة بوكر 2023

احتلت أربع روايات إيرلندية، ما يقرب من ثلث المرشحين، القائمة الطويلة لجائزة بوكر لهذا العام، إذ انضم سيباستيان باري وإلين فيني وبول لينش وبول موراي إلى تسعة مؤلفين آخرين في الترشح للجائزة الأدبية.

وشملت القائمة الأعمال التالية: "بيت الأبواب" لـ تان توان، و "الممر الغربي" لـ شيتنا مارو، و"لدغة النحل" لـ بول موراي، و"في الصعود" لـ مارتن ماكينيس، و"أغنية النبي" لـ بول لينش، و"كل قلوب الطيور الصغيرة" لـ فيكتوريا لويد بارلو، و"لؤلؤة" لـ سيان هيوز، و"تعويذة من الأشياء الجيدة" لـ أيوبامى أديبايو، و"زمن الإله القديم" لـ سيباستيان باري، و"دراسة للطاعة" لسارة بيرنشتاين، و"إذا نجوت" لـ جوناثان إسكوفرى، و"كيف تبني قاربًا" لـ إيلين فيني، و"هذه عدن الأخرى" لـ بول هاردينج.

وقالت إيسي إدوجيان، الروائية الكندية التي ترأست لجنة التحكيم لهذا العام: "قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفتحت هذه الروايات عوالم كاملة أمامنا. فجميع الروايات الـ 13 أضاءت على معانٍ جديدة حول ما يعنيه الوجود في عصرنا، وفعلت ذلك بطرق مثيرة".

زمن الإله القديم

قالت لجنة التحكيم عن رواية "زمن الإله القديم" تدورالرواية حول تحقيق في جريمة قتل يقود شرطيًا متقاعدًا إلى مواجهة خسارة ماضيه، يستحضر باري ببراعة التأثير المشوه للصدمة على الذاكرة بينما ندخل في رفقة سهلة مع بطله اللطيف. يتم استكشاف كل من إرث إساءة معاملة الأطفال التاريخية في أيرلندا والقوة الدائمة للحب بحساسية في هذا الكتاب المتعاطف والغاضب.

كيف تبني قاربًا

رواية فيني "كيف تبني قاربًا"، تدور حول صبي مراهق يحاول فهم العالم، وتيس المدرس في مدرسة الصبي.

قالت لجنة التحكيم إن الرواية معقدة ومؤثرة، وأنها تقدم قصة مشوقة عن سن الرشد وتستكشف القيود المفروضة على التعليم في مجتمع صغير.

أغنية النبي

قالت لجنة التحكيم عن الرواية الأيرلندية الثالثة في قائمة بوكر: رواية "أغنية النبي" جاءت في الوقت المناسب ولا تُنسى، فالأم في الرواية تسعى لحماية أسرتها بينما تتحول الديمقراطية الليبرالية في أيرلندا بلا هوادة إلى الشمولية.

قال الحكام إنه إنجاز رائع للروائي أن يصور القلق الاجتماعي والسياسي في لحظتنا بشكل مقنع للغاية.

لدغة النحلة

تدور أحداث رواية "لدغة النحلة" في أيرلندا، يستكشف بول موراي ببراعة كيف أن أسرارنا وخداعنا لذواتنا يلحق بنا في النهاية. هذه الدراما العائلية، التي تُروى من وجهات نظر متعددة، هي في نفس الوقت مضحكة ومفجعة وشخصية وملحمية.

وفي حديثه قال المؤلف: عندما أكتب رواية، أحاول ألا أفكر في كيفية تلقيها، ولكن من الواضح أنني آمل أن يقرأها الناس، الكتب لا تنبض بالحياة إلا عندما تقرأ.

وتابع: الرواية تدور حول عائلة توقفت عن التحدث مع بعضها البعض، من السهل في عالم اليوم أن تشعر بالعزلة، لتتخيل أنه لا توجد نقطة اتصال محتملة مع الأشخاص من حولك. ومن المفارقات أن هذا الشعور بالعزلة هو شيء يشترك فيه الكثير منا. لقد أصبحنا جميعًا أكثر وحدة، والطريقة التي نتعامل بها مع ذلك غالبًا لا تؤدي إلا إلى تعميق اغترابنا.