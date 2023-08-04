الأحكام في أسبوع| المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفلة.. و10 سنوات لـ"الطبيب المزيف"

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

تفاصيل السجن المشدد 15 سنة لعاطل هتك عرض طفلة بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل متهم بهتك عرض طفلة في عين شمس.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "خ. أ"، 32 سنة، هتك عرض طفلة كرها عنها بأن حسر عنها ملابسها ولامس أجزاء من جسدها.

وأضاف أمر الإحالة أن أسرة الطفلة حررت محضرا وتوجهت لقسم الشرطة ضد المتهم.

السجن 15 سنة لـ4 طلاب قتلوا طفلًا بسبب فتاة فى الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عطا سليم بمعاقبة 4 طلاب بالسجن 15 سنة بتهمة قتل طالب بسبب معاكسة فتاة.

وتبيَّن أن المتهم كان يقف مع فتاة فى الشارع فقام طالب بمعاكسة الفتاة، فنشبت مشادة كلامية بينهما وصفع الطالب الشاب المتهم على وجهه مما دفعه إلى الاستعانة بأصدقائه، ومعهم سلاح أبيض طعنوا به الطالب، وشرعوا فى قتل صديقه.

السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين فى "مشاجرة القليوبية"

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

السجن 10 سنوات لـ"الطبيب المزيف" في "الدلنجات" بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة،الحبس 10 سنوات لعاطل متهم بانتحال صفة طبيب، بقرية مؤسسة البستان التابعة لمركز الدلنجات، بادعاء علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقري وعلاج المفاصل، وخشونة الركبة والتهابات الركبة وعلاج آلام مفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وغيرها وأمراض النساء.

السجن 3 سنوات لـ"ديلر أجنبي" بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بقصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "ديلر أجنبي" يروج المخدرات في منطقة قصر النيل بالسجن 3 سنوات، حيث اعترف المتهم ببيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية لعملائه.

السجن 15 عامًا لعامل بتهمة قتل شاب فى المطرية

قضت محكمة القاهرة بعابدين بمعاقبة المتهم "س.ح.م" بالسجن 15 عاما بتهمة قتل عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما، بدائرة قسم شرطة المطرية.

السجن 10 سنوات لعاطل قتل عاملا بسبب خلافات مالية في العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم س.م.ف، بالسجن 10 سنوات، بتهمة قتل المجني عليه م.ح.س، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة العمرانية.

السجن المؤبد غيابيًا لتاجر مخدرات بالإسكندرية لحيازته هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم تاجر مخدرات بالسجن المؤبد غيابيًا وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.