"المجمعات الاستهلاكية" تطرح لحوما بأسعار مخفضة 20%

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين بالوجه القبلي في العمل، اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تكفي لفترات طويلة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة.

وأكد وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

كما وجه الوزير باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين بجميع السلع الغذائية مع زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفي لفترات طويلة.