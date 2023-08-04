الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المجمعات الاستهلاكية" تطرح لحوما بأسعار مخفضة 20%

لحوم
لحوم

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين بالوجه القبلي في العمل، اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تكفي لفترات طويلة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة.

وأكد وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

كما وجه الوزير باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين بجميع السلع الغذائية مع زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفي لفترات طويلة.

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023

سُحب ركامية وأمطار رعدية.. تغيرات جوية تشهدها هذه المناطق خلال الساعات المُقبلة

سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023

محمد كروم لـ "الشاهد": الإخوان استعانوا بالحليف الدولى وحاولوا أخذ وعود لإعادتهم للحكم مرة أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى