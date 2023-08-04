الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياسى: مايك بنس له دور محورى فى محاكمة ترامب

ترامب
ترامب

قال الدكتور مايكل سلوبود تشيكوف، إن مايك بينس له دور محوري في محاكمة ترامب، ويمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات.

وأضاف مايكل سلوبود تشيكوف، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مايك بنس يمكن أن يؤثر في فوز أو خسارة دونالد ترامب، لافتًا إلى أن المسألة الأساسية هي نية دونالد ترامب، هل يعتقد أنه قد خسر الانتخابات ويحاول عكسًا للنتائج، أو أنه بشكل جوهري يعتقد بأنه انتصر في تلك الانتخابات، وحاول عكسًا للنتائج. 

وعن سبب إصرار دونالد ترامب  في الحضور إلى المحكمة  على الرغم من أنه لديه خيار أن يظهر عبر تقنية الفيديو أي عن بعد، وبالتالي فهو ليس مضطرًا للحضور في قاعة المحاكمة، أكد مايكل سلوبود تشيكوف، أن هذه إحدى الطرق التي يظهر بها أنه لا يعتني بهذه الاتهامات الملقاة ضده، كما أنها أحد الأدوات التي يستخدمها في حشد المزيد من المدافعين والمناصرين، وهذا ما يسعى إليه ترامب، حيث يظهر مدى شعبيته بهذه الطرق ويحاول حشد المزيد من الشعبية.

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